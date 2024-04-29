Asayiş ve kaçakçılık operasyonunda 46 gözaltı

Kaynak: İHA
Asayiş ve kaçakçılık operasyonunda 46 gözaltı
Şırnak’ta 1 hafta boyunca gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 46 kişiye işlem yapıldı.

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına, 1 haftada 24 operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, birçok uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemeye el konulurken, piyasa değeri 800 bin TL olan cep telefonları ele geçirildi.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında düzenlenen operasyonlarda; 0,39 gram metamfetamin, 13 adet sentetik ecza, 4 bin 49 paket sigara, 695 litre kaçak akaryakıt, 330 adet puro, 167 adet elektronik sigara, 219 adet emtia (kulaklık, şarj adaptörü, termos) 16 şişe kaçak içki, 13 adet cep telefonu ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonlar sonucunda, 32 şüpheli asayiş, 11 şüpheli kaçakçılık, 1 şüpheli resmi belgede sahtecilik ve kimlik bilgilerinde yalan beyanda bulunmak, 2 şüpheli terör olmak üzere toplam 46 şüpheli yakalandı ve haklarında adli işlem başlatıldı.

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