Geçinmekte zorlanan vatandaşlar merakla 2026 yılı asgari ücret zammını bekliyor. Gazeteci Sinan Burhan, Ankara kulislerinden edindiği bilgilere göre iki senaryonun gündemde olduğunu duyurdu. Burhan, tv100 ekranlarında yaptığı açıklamada, “Asgari ücret yalnızca çalışanları değil, hizmet sektöründen kiralara kadar tüm fiyat dengesini etkiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Burhan, Ankara kulislerinde asgari ücret için iki farklı senaryonun konuşulduğunu açıkladı.

Bu senaryolar şöyle:

- Yüzde 25 zam senaryosu: Asgari ücret 27.630 TL

- Yüzde 30 zam senaryosu: Asgari ücret 28.735 TL

'ASGARİ ÜCRETTE MAKSİMUM RAKAM 28 BİN 735 TL'

Burhan, açıklamasında “Ben de teorik olarak asgari ücretin çok yüksek olmasını isterim. İnsanların hayat standartlarının artmasını dilerim. Ama asıl olan asgari ücretin yüksekliği değil, alım gücünün yüksekliğidir.” ifadelerini kullandı.

Gazeteci, “Ankara’daki kaynaklarıma göre maksimum rakam 28 bin 735 TL olarak değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı.