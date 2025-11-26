Türkiye’de milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zammı bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında yapacağı toplantılarda 2026 yılı için yapılacak zammı belirleyecek. Ekim 2025 verilerine göre, Türkiye'deki 32,5 milyon çalışanın yaklaşık yarısı asgari ücret veya asgari ücrete yakın bir kazanca sahip.

Türkiye’de net asgari ücret 22 bin 14 lirayken Türk İş’in verilerine göre açlık sınırı ekim ayı itibari ile 28 bin 412 lira ile asgari ücretin üzerinde yer alıyor. Asgari ücret konusunda yapılan tahminlere göre yeni yapılacak zamma rağmen asgari ücret 2026’da açlık sınırının altında kalabilir. Asgari ücretin 2026’da 26 bin lira 28 bin lira olması bekleniyor.

SKANDAL AYRINTI ORTAYA ÇIKTI

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete yapılacak zamma çevrilirken skandal bir ayrıntı ortaya çıktı. Buna göre bir yasadışı bahis sitesinde 2026 asgari ücretinin ne kadar olacağı yönünde bahis açıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre, açılan bahiste asgari ücretin 27 bin 500 liranın üzerinde olması daha olası bir ihtimal olarak görüldü. Sosyal medyada gündem olan bahis, geçim derdindeki vatandaşların beklediği asgari ücret zammının illegal bahis şirketlerinin bile ağzına sakız olduğunu gözler önüne serdi.

GEÇEN YIL DA BENZER BİR BAHİS AÇILDI

Öte yandan geçen yıl da bir illegal bahis sitesinde benzer bir bahsin açıldığı görüldü. Sözcü TV’de 2024 yılında çıkan bir habere göre 2025 asgari ücretinin ne kadar olacağı yönünde bir yasadışı bahis sitesinde oranlar açıldı. Sitede en düşük bahis miktarı 300 lira olarak açılırken Barajın ise 20 bin 885 lira olduğu asgari ücret için iki seçenek sunuldu: Üstüne 2,4 oran, altına ise 1,75 oran verildi.