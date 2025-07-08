Asıl hedef ne?

Gün geçmiyor ki eften püften sebeplerle Cumhuriyet Halk Partisi’ne operasyonların ardı arkası kesilmesin...

Operasyonlar siyasi!

Halkın kahir ekseriyeti CHP'li belediyelere yapılan bu şafak operasyonlarının artık hukuki gerekçelerle değil, siyasi gerekçelerle yapıldığına inanıyor.

Seçmenler, iktidarın seçimlerde siyasi başarıyı elde edemediğinden hukuku kullanarak seçilmişleri cezalandırdığına inanıyor.

Sahi, asıl hedefiniz nedir?

Kuruluşun ve Cumhuriyet’in partisi CHP mi?

Yoksa Cumhuriyet ile Atatürk ilkeleri ile sorunları olanlar CHP üzerinden ajandalarındaki gizli emellerine ulaşmak mıdır?

Asıl hedef nedir?

Bunca dalga dalga operasyonlar olmasına rağmen halk nezdinde karşılık bulmuyor! Kesinlikle inandırıcı olmuyor! Örnek mi istiyorsunuz?

Seçimlerde her daim Ak Parti’ye %90 üzerinde oy veren aşırı Erdoğancı diye bilinen Bayburt’ta Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının Bayburtluların % 55'i Ak parti seçmeni olarak haksız olduğuna inanıyorlar.

Nasıl inanmasınlar?

Yahu Allah aşkına tek bir Ak Partili kazara da olsa suça bulaşan yok mudur?

Elbette ki suç işleme özgürlüğüne hiç kimse sahip değildir.

CHP'li suç işleyen kim varsa hukuk önünde hesabını vermelidirler. Ama Ak Partililer de vermelidirler! CHP'den onlarca belediye başkanı ile yüzlerce görevli ve çalışanı içeriye tıkan zihniyete vicdan sahibi Türk milleti nasıl hak verebilir? Göz göre göre bunca zulme, haksız uygulamalara nasıl rıza gösterebilir?

Öyle ki "Gerçek İslam" anlayışında ne diyor? Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır! İşte burada particilik falan aramayın! Burada vicdan, hak, hukuk ve adalet söz konusudur.

Tüm kurumları tarafsız uygulamalar yapmaya davet ediyoruz! Halkın kurumlara olan umudu ve güveni her geçen gün azalıyor.

Şimdi kalkıp beni de CHP'li veya CHP'nin yandaşı Gazeteci-Yazar olarak ilan edenler çıkacaktır…

Hayır kardeşim hiçbir siyasi partinin ne ön ne de arka bahçesi, savunucusu değilim! Ben vicdan sahibi inanan biri olarak tekrar soruyorum! Yahu Allah aşkına Ak Parti’de bakanlarından belediye başkanlarına kadar bu kadar akıl dışı olaylar oldu. Bir tek Allah’ın kulunun yargılanmamalarını bırakınız, bir kez olsun savcılığa dahi davet edilmemelerini hangi din ve ahlak ile izah edebilirsiniz? Bununla beraber Ak Parti dışında görevi-makamı ne olursa olsun sabahın köründe insanların evlerine baskınlar yapılarak alınmaları, birçoğuna da kelepçe takılarak adeta terörist muamelesi yapılması vicdanlara nasıl anlatılabilir?

Çifte standardı artık herkes görüyor!

Konunun ne CHP ne Özgür Özel'in şahsi çıkarı ne de kendi davası olmadığı alenen görüyoruz!

Operasyonların, ilk siyasi kurban Ekrem İmamoğlu ile başlatılıp ardı arkası kesilmeyince ister istemez vicdanlarda sorgulamalar ve şüpheler oluştu!

Devletin yargı, güvenlik güçleri ve medya gibi tüm imkanlarının Ak Parti iktidarı tarafından kendi lehine kullanıldığı açıkça ortadadır!

Ya taraf ya da bertaraf mantalitesi...

Muhalif basın organlarına anormal kapama ve para cezaları verilirken kendine yakın olanlara zerrece cezai müeyyidelerin uygulanmaması anormaldir! Dikkat çekicidir! Akıl dışı olduğu için de kabul görmüyor!

Sizler çoğunluğun gördüğünü göremiyor musunuz?

Bunu bu millete anlatamazsınız!

Ak Parti içinde de alenen yaşanan bu haksızlıklara hatta zulme varan uygulamalara karşı çıkan vicdan sahibi insanlar da elbette var.

Sözün özü:

Ak Parti ve onun Sn. Genel Başkanı geçmişte kendine de baskı ve haksızlıkların yapıldığını söylerken kendisine yapılanların katbekat fazlası olan bugünkü uygulamaları göz önüne aldığımızda Sn. Erdoğan, nereye kadar bu kardeşlik ikliminin bozulmasına, vatandaşların uğradığı hukuksuzluklara rıza gösterebilecektir?

Kısaca, Nedir bu bitmez, tükenmez baskı, yıldırma ve hapse tıkamalar? Sahi nedir asıl amaçlanan hedef? Nereye varılmak isteniyor?

Her geçen gün hukuk devleti güvencesinden uzaklaşıldığı bu süreçte başta ülke ekonomisi olmak üzere ülkemizin birlik ve beraberliği adına toplum büyük endişe duymaktadır.