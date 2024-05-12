Asırlık çınar zamana meydan okuyor

Osmanlı İmparatorluğu'nun fethettiği bölgelere dikilen simgesel çınar ağaçları, Osmanlı mimarisinin örneklerine ev sahipliği yapan Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 700 yıldır ayakta duruyor.

Yusuf Bey Mahallesi'nde bulunan bu tarihi çınar ağacı, ziyaretçilerine geçmişe yönelik bir yolculuk sunuyor ve Osmanlı kültürünün izlerini gelecek nesillere aktarıyor.

İlçenin sembolü haline gelen bu ağaç, zaman zaman yangın tehlikesiyle karşı karşıya kalsa da büyük zarar görmeden kurtarıldı. Ağacın hikayesini anlatan Alaattin Yılmaz, Taraklı'nın fetih tarihine ve Osmanlı'nın kuruluş dönemine dayanan geleneklere uygun olarak dikildiğini belirtti.

Osman Bey'in fethettiği topraklara simge niteliğinde dikilen çınar ağaçlarından biri olan bu ağacın, Taraklı'nın ilk fethedilen yerleşim yeri olduğuna inanılıyor. Rivayetlere göre, Osman Bey'in bu bölgeyi fethetmesinin ardından bu çınar ağacı dikilmiş. 1289-1291 yılları arasında fethedilen ve 1294 yılında dikildiği düşünülen bu ağacın yaşı, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 700 yıl olarak tespit edildi.

Ancak, ağacın gövdesinde mantar oluşumu başladığı ve tedavi edilmesi gerektiği belirtiliyor. Yılmaz, çınar ağacının tedavi edilmediğini ve gövdesindeki mantarlanmanın arttığını ifade ederek, bu ulu çınarın yaşadığı tarihî süreçleri ve neler gördüğünü vurguladı.