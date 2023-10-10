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Aşkelon'dan kaçmaya çalışan insanlar...
Aşkelon'dan kaçmaya çalışan insanlar...
Hamas'ın tanıdığı süre dolduğu için Aşkelon'dan kaçmaya çalışan insanlar
10 Ekim 2023 / 18:24
Hamas'ın tanıdığı süre dolduğu için Aşkelon'dan kaçmaya çalışan insanlar
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