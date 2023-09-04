Karakteristik özelliklere doğrudan etki eden burçlarda bu kez 'asla sevgili olunmaması gereken 4 burç' açıklandı.

Bir ilişkiye başlamadan önce çoğu kişi karşı tarafın ne burç olduğunu merak ediyor.

Astrolojide öyle burçlar var ki onlarla anlaşmak çok zordur ve bir ilişkiye başlamadan önce iki kez düşünmeniz gerekebilir.

İşte o uzak durulması gereken 4 burç...

ASLAN

Sürekli kendi dediklerinin yapılmasını ve hayatın onların etrafında dönmelerini ister.

YAY

Birlikteliğe ve evliliğe asla yanaşmaz.

İKİZLER

Kişilerin tek elinizle yapacağınız işlerle uğraşıp, tükendiklerini iddia ederler.

KOÇ

Gergin ve sinirli olabilen bir burçtur. Yaşanan kavgalardan sonra mutlaka sizden uzaklaşır ve gurur yapıp geri dönmez.