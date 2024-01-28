Astarı yüzünden pahalı olmak deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Astarı yüzünden pahalı olmak deyimi ne anlama geliyor?
Astarı yüzünden pahalı olmak deyimi ne anlama gelir? Astarı yüzünden pahalı olmak deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Astarı yüzünden pahalı olmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir işin ayrıntısına harcanan paranın aslı için o kadar harcanmadığını anlatmak için kullanılan bir deyimdir.

Gerçek iş için ödenen para detaydan az olunca bu deyim kullanılır.

Bir şeyin gerçek değerinden fazlaya mal olması anlamını taşıyan bir deyim olarak tanımlanmaktadır.

ASTARI YÜZÜNDEN PAHALI OLMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Lahana yetiştirip bu yıl parayı vuracağız dedik geldiğimiz noktaya bak, güz vurunca lahana için harcadığımız emeğe mi yanarsın suya tohuma mı? Resmen bize astarı yüzünden pahalıya denk geldi.

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