Astıma birebir. İşte dikkat çeken ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Astım için tercih edilebilecek bir ot olarak bilinen kurtağzı otu dikkatlerden kaçmadı.

ASTIM NEDİR?

Astım; solunum yollarının daralması, şişmesi ve aşırı mukus üretmesi sonucu havanın ciğerlere girip çıkmasını zorlaştıran ve nefes alma güçlüğü çektiren kronik bir akciğer hastalığıdır. Özellikle çocuklar arasında daha yaygın olarak görülen astım, öksürük, hırıltı, göğüste sıkışma ve nefes darlığı belirtileriyle birlikte astım nöbetlerine sebebiyet verir.

ASTIM BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Nefes alış-verişinde çıkan yoğun hırıltı sesi

-Nefes darlığı

-Tekrarlayan öksürük

-Astımda nefes darlığı, öksürük veya hırıltı rahatsızlığı uykudan uyandırır

-Göğüste sıkışma, ağrı veya baskı

-Hızlı nefes alma

-Boyun ve göğüste gerginlik

-Konuşmada zorluk

-Terleme

-Uyku problemleri

-Bilinç bulanıklığı

-Dudaklar ve tırnaklarda morarmış görünümde renk değişimi

-Tükenmişlik hissi

-Kaygı veya panik

KURTAĞZI OTU NEDİR?

Aslanağzıgiller familyasından; türlü renkte, güzel bir bitkidir. Kokusuzdur. Daha ziyade süs bitkisi olarak kullanılır.