Astrolog bugün için saat vererek uyardı. 'Tüm işlerinizi halledin' dedi

Ünlü astrolog Dinçer Güner herkese bugün için önemli bir uyarı yaptı. Dinçer, “Her şeyi 15:35'e kadar halledin" dedi.

Murat Şahin KAYNAK: Haber Merkezi
Astrolog bugün için saat vererek uyardı. 'Tüm işlerinizi halledin' dedi

Ünlü Astrolog Dinçer Güner 1 Kasım günlük burç yorumlarını sosyal medya hesabından paylaşarak herkesi uyardı.

“Tüm önemli işlerinizi saat 15:35'e kadar halledin" diyerek uyaran astrolog Dinçer Güner saat verdi.

Dinçer şunları söyledi:

Bugün 15:35 itibari ile ay boşlukta olacak 00:30'a kadar. Ay boşluk zamanına kadar somut sonuç beklediğiniz işlerinizi halledin tamamlayın.

Sonrasında işler havada kalabilir, sonuçlanmayabilir, bitmeyebilir. 15:35'ten sonra yapabileceğiniz en iyi şeyler; Ay boşlukta dönemi, içsel huzur ve refleksiyon için mükemmel bir zaman olabilir. Meditasyon yapmak veya yoga pratiği yapmak, zihni sakinleştirmenize yardımcı olabilir.

Bu dönemi dinlenmek ve rahatlamak için kullanabilirsiniz. Biraz uyku almak, kitap okumak veya rahatlatıcı bir banyo yapmak gibi aktiviteleri düşünebilirsiniz.

Ay boşlukta dönemi, kişisel gelişim çalışmaları veya içsel keşif için harika bir zaman olabilir. Duygusal deneyimlerinizi değerlendirmek, günlüğünüze yazmak veya kişisel hedeflerinizi gözden geçirmek gibi içsel çalışmalara odaklanabilirsiniz.

Kendinize sakin ve sessiz bir ortam yaratın. Gürültüden kaçının ve içsel huzurunuzu bulmaya çalışın. Mevcut projelerinizi değerlendirin ve gelecekteki hedeflerinizi planlayın.

Bu dönemi işlerinizi düzenlemek ve gelecek adımlarınızı planlamak için kullanabilirsiniz. Doğada yürümek ve açık havada vakit geçirmek, zihni temizlemek ve enerjiyi dengelemek için iyi bir seçenektir.

dinn-001.jpg

unnamed-001.jpg

İlgili Haberler
Astrolog Nuray Sayarı: "Türkiye Kasım'da savaşa girecek"
Astrolog Nuray Sayarı: "Türkiye Kasım'da savaşa girecek"
Astrolog Nihan Urel "eyvah eyvah" dedirtti! Türkiye'nin savaşa gireceği tarihi açıkladı
Ünlü Astrolog İmamoğlu'nun kazanıp kazanamayacağını canlı yayında açıkladı
Astrolog Nuray Sayarı kritik tarihi açıkladı: Türkiye için bomba haberler duyacağız
Öne Çıkanlar
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Özgür Özel'in zaferi CHP'nin zaferi mi olacak?
Özgür Özel'in zaferi CHP'nin zaferi mi olacak?
Son Haberler
Arka Sokaklar’dan alkışlanacak hareket Magazin
Arka Sokaklar’dan alkışlanacak hareket
Yalı Çapkını 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Magazin
Yalı Çapkını 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Apple yeni Mac modellerini tanıttı. Oyunlarda daha yüsek FPS verecek ve render süresi iki kat hızlanacak Teknoloji
Apple yeni Mac modellerini tanıttı. Oyunlarda daha yüsek FPS verecek ve render süresi iki kat hızlanacak
Beşiktaş'ın hafızası ölüm döşeğinde. Bu ismi sakın unutmayın. Gürel Yurttaş yazdı Spor
Beşiktaş'ın hafızası ölüm döşeğinde. Bu ismi sakın unutmayın. Gürel Yurttaş yazdı
Üç Kız Kardeş 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Magazin
Üç Kız Kardeş 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Afrika'da yılın futbolcusu adayları açıklandı. Süper Lig'den de futbolcular var Spor
Afrika'da yılın futbolcusu adayları açıklandı. Süper Lig'den de futbolcular var
Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti Dünya
Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti