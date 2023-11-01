Astrolog bugün için saat vererek uyardı. 'Tüm işlerinizi halledin' dedi

Ünlü Astrolog Dinçer Güner 1 Kasım günlük burç yorumlarını sosyal medya hesabından paylaşarak herkesi uyardı.

“Tüm önemli işlerinizi saat 15:35'e kadar halledin" diyerek uyaran astrolog Dinçer Güner saat verdi.

Dinçer şunları söyledi:

Bugün 15:35 itibari ile ay boşlukta olacak 00:30'a kadar. Ay boşluk zamanına kadar somut sonuç beklediğiniz işlerinizi halledin tamamlayın.

Sonrasında işler havada kalabilir, sonuçlanmayabilir, bitmeyebilir. 15:35'ten sonra yapabileceğiniz en iyi şeyler; Ay boşlukta dönemi, içsel huzur ve refleksiyon için mükemmel bir zaman olabilir. Meditasyon yapmak veya yoga pratiği yapmak, zihni sakinleştirmenize yardımcı olabilir.

Bu dönemi dinlenmek ve rahatlamak için kullanabilirsiniz. Biraz uyku almak, kitap okumak veya rahatlatıcı bir banyo yapmak gibi aktiviteleri düşünebilirsiniz.



Ay boşlukta dönemi, kişisel gelişim çalışmaları veya içsel keşif için harika bir zaman olabilir. Duygusal deneyimlerinizi değerlendirmek, günlüğünüze yazmak veya kişisel hedeflerinizi gözden geçirmek gibi içsel çalışmalara odaklanabilirsiniz.



Kendinize sakin ve sessiz bir ortam yaratın. Gürültüden kaçının ve içsel huzurunuzu bulmaya çalışın. Mevcut projelerinizi değerlendirin ve gelecekteki hedeflerinizi planlayın.

Bu dönemi işlerinizi düzenlemek ve gelecek adımlarınızı planlamak için kullanabilirsiniz. Doğada yürümek ve açık havada vakit geçirmek, zihni temizlemek ve enerjiyi dengelemek için iyi bir seçenektir.