Astronot ve kozmonotlar 1 yıl sonra Dünya'ya döndü

NASA astronotu Frank Rubio ile Rus kozmonotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevlerini tamamlayarak Dünya'ya döndü. Rubio, 371 günle uzayda en uzun süre kalan ABD'li astronot rekorunu kırdı.

KAYNAK: İHA
Astronot ve kozmonotlar 1 yıl sonra Dünya'ya döndü

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Frank Rubio ile Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitri Petelin, Uluslararası Uzay İstasyonu tarihinin en uzun görevini tamamladı.

Astronot ve kozmonotları taşıyan Soyuz MS-23 uzay aracı, yerel saatle 17.17’de paraşütle Kazakistan’ın Jezkazgan şehrinin güneyindeki kırsal alana iniş yaptı.

Mürettebat, alanda bekleyen ekipler tarafından kapsülden çıkarıldı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Frank Rubio ile Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitri Petelin, Uluslararası Uzay İstasyonu tarihinin en uzun görevini tamamladı.

Astronot ve kozmonotları taşıyan Soyuz MS-23 uzay aracı, yerel saatle 17.17’de paraşütle Kazakistan’ın Jezkazgan şehrinin güneyindeki kırsal alana iniş yaptı.

Mürettebat, alanda bekleyen ekipler tarafından kapsülden çıkarıldı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşan astronot Rubio, 371 günle uzayda en uzun süre kalan ABD'li astronot olarak tarihe geçti.

Prokopyev, Petelin ve Rubio, 21 Eylül 2022’de 6 aylık bir görev için Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı. Ancak aralık ayında uzay aracında meydana gelen arıza nedeniyle uzay görevi 27 Eylül 2023 tarihine kadar uzatılmış, Soyuz MS-23 uzay aracı mürettebatın dönüşü için istasyona gönderilmişti.

Uzayda en uzun süre kalarak dünya rekorunu kıran kişi ise Ocak 1994 ile Mart 1995 arasında Mir Uzay İstasyonu’nda 437 gün geçiren Rus kozmonot Valeri Polyakov olmuştu.

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