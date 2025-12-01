YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) ile AFAD Konya İl Müdürlüğü arasında, bölgenin jeolojik güvenliğine doğrudan katkı sağlayacak kritik nitelikte bir iş birliği hayata geçirildi. “Obruk Duyarlılık Haritalarının Üretilmesi ve Erken Uyarı Sistemi” projesi kapsamında hazırlanan İş Danışmanlık ve Hizmet Alım Protokolü, ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş ve Konya AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş tarafından imza altına alındı.

Rektörlük Toplantı Salonu’nda düzenlenen törende konuşan yetkililer, obruk oluşumları açısından Türkiye’nin en riskli bölgeleri arasında yer alan Konya, Karaman ve Aksaray’da bilimsel altyapısı güçlü, çok disiplinli bir çalışma başlatıldığını vurguladı. Projenin temel hedefi; obruk oluşma potansiyeli yüksek alanlarda hazırlayıcı faktörlerin ayrıntılı biçimde değerlendirilmesi, makine öğrenmesi tabanlı modeller geliştirilmesi ve buna bağlı olarak obruk duyarlılık haritalarının üretilmesi olarak ifade edildi.

Proje kapsamında jeolojik, hidrojeolojik, topoğrafik, iklimsel ve çevresel tüm veri setleri AFAD tarafından sağlanacak ve uzman ekiplerce veri ön işleme süreçlerinden geçirilecek. Obruk envanteri ile hazırlayıcı faktörler arasındaki ilişkiler; Random Forest, XGBoost ve LightGBM gibi güncel makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak ayrıntılı biçimde analiz edilecek.

Model sonuçları, SHAP yöntemiyle açıklanabilirlik analizine tabi tutulacak ve her bir faktörün obruk oluşumuna etkisi bilimsel doğrulukla belirlenecek. Bu çıktılar, ileride kurulacak olası erken uyarı sistemlerinin altyapısını oluşturarak bölgesel risk yönetimine önemli katkı sağlayacak.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından; hazırlayıcı faktör haritaları, modelleme ve doğrulama raporları, SHAP tabanlı analiz sonuçları ile nihai obruk duyarlılık haritaları dijital ortamda AFAD’a teslim edilecek. Bu haritalar, hem karar vericiler hem de ilgili kurumlar için yol gösterici nitelikte bir rehber niteliği taşıyacak.

Projenin akademik yürütücülüğünü, Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Süleyman Sefa Bilgilioğlu üstlenecek. Akademik ekip; AFAD’ın davet edeceği saha çalışmalarında, eğitim programlarında, çalıştaylarda ve bilimsel etkinliklerde aktif rol alacak.

İmza töreninin ardından Konya AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş’a Afet ve Acil Durum Çantası ile “Obruk Temel Kılavuz” kitabını hediye ederek iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Türkiye’nin obruk riskinin en yoğun yaşandığı havzalardan biri olan Konya-Karaman-Aksaray üçgeninde gerçekleştirilecek bu çalışma, bölgesel afet yönetimi açısından stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Üniversite–kamu iş birliğinin önemli bir örneği olan proje, hem bilimsel hem de kurumsal kapasiteyi güçlendirerek bölgenin jeolojik risklerinin daha etkin yönetilmesini hedefliyor.