ASUS, Ubiquitous AI'yı duyurdu

Etkinlikte konuşan ASUS Eş CEO'su Samson Hu, şirketin AI devrimini yönlendirmede öncü olma niyetini vurguladığı konuşmasında "Başarımızı garantilemek için kapsamlı Ubiquitous AI. Incredible Possibilities. AI Stratejimizi oluşturduk. Bu strateji, AI'yı işimizin her alanına yerleştirmek ve aynı zamanda sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızı sürdürmek için tasarlandı." dedi ve şöyle devam etti: "ASUS, AI'yı herkes için her yerde erişilebilir kılma yolunda öncülük ediyor ve herkesin AI tarafından garanti edilen olanaklardan yararlanabilmesini sağlıyor" diye konuştu.

Etkinliğin öne çıkan ürünü doğadan ilham alan renk seçenekleriyle yüksek teknolojili seramik hibrit malzeme olan özel Ceraluminum ile donatılmış, birinci sınıf kasaya sahip süper ince ve ultra hafif bir OLED dizüstü bilgisayar olan Zenbook S16 oldu.

Ultra ince tasarımına rağmen, en son AMD Ryzen AI 9 HX 370 işlemciye kadar performansta büyük bir sıçrama sağlıyor.