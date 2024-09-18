Asya borsaları güne pozitif başladı

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı ve para politikası kararları öncesinde pozitif bir seyir ile güne başladı.

Asya tarafında Hong Kong ve Güney Kore'de resmi tatil sebebiyle pay piyasalarında işlem olmazken, bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da ağustos ayı dış ticaret açığı 695,3 milyar yene geldi.

Temmuz ayına ilişkin çekirdek makine siparişleri ise aylık 0,1 azalışla tahminlerin altında oldu, yıllık bazda ise yüzde 8,7 artış yaşadı.

Dolar/yen paritesi, dün yüzde 1,3 artışla 142,4 seviyesinden günü bittirirken, yeni günde bir önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 141,6 seviyesinde bulunuyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artışla 36.380 puandan bitirmişti.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 primle 2.721 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,2 kazançla 83.235 puanda işlem yapılıyor.