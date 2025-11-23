Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ata tohumlarından üretilen fideler, Köşk ilçesinde vatandaşlara dağıtıldı.



Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ata Tohumlarının korunması ve geleceğe taşınması için yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi’ne ait fidanlıklarda tamamen Ata Tohumlarından yetiştirilen kışlık fideler, kentin dört bir yanında vatandaşlarla buluşturuluyor. Böylece hem yerel tohumların sürdürülebilirliği sağlanıyor hem de vatandaşlara kendi bahçelerinde doğal ürün yetiştirme imkanı sunuluyor.



Binlerce kışlık fide Köşk’te vatandaşlara dağıtıldı. Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler’in de katıldığı dağıtımda fidelerden alan vatandaşlar, taze ve güvenilir gıdaya ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.



Başkan Çerçioğlu, Ata Tohumlarının üretiminin devamlılığı ve korunması için çalışmaların devam edeceğini belirtti. Başkan Çerçioğlu, "Ata Tohumlarımızı Aydın’ın dört bir yanında vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyoruz. Yerel üretimi güçlendiren ve atalarımızdan miras kalan tohumların gelecek nesillere aktarılmasında büyük önem taşıyan bu çalışmalar, her geçen gün daha da büyüyor. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.