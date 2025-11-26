Atakan Özkaya ile aşk yaşadığı ileri sürülen Melis İşiten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu. İşiten “Profilimde eski olanlar bilir beni, yeni olanlara söyleyeyim. Ben söylerim. Geniş. Ben saklamam. Genel. Ben haber veririm. Genel. Başkalarından duyduklarınızı şey yapmayın. Genel” açıklamasında bulundu.

URAZ KAYGILAROĞLU İLE DÜNYAEVİNE GİRMİŞTİ

Ünlü oyuncu Melis İşiten oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile 2014 yılında dünyaevine girmiş, bu evlilik 2019 yılında sona ermişti.

İşiten hakkında çıkan yeni aşk iddiası ise magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İşiten’in Uzak Şehir dizisinin yıldız oyuncusu Atakan Özkaya ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. İşiten’in 36, Atakan Özkaya’nın ise 27 yaşında olması ise dikkat çekmişti.

Özkaya iddialar karşısında sessiz kalırken Melis İşiten sessizliğini sosyal medya hesabından bozdu.

İşiten paylaşımında aşk iddialarını yalanladı.

Melis İşiten “Profilimde eski olanlar bilir beni, yeni olanlara söyleyeyim. Ben söylerim. Geniş. Ben saklamam. Genel. Ben haber veririm. Genel. Başkalarından duyduklarınızı şey yapmayın. Genel”

MELİS İŞİTEN KİMDİR?

Melis İşiten, 29 Haziran 1989'da İstanbul'da dünyaya geldi. İşiten tiyatro, dizi, sinema ve dijital içerik oyuncusu. İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan İşiten, eğitim sürecinde sahne sanatlarının farklı alanlarında yer aldı; ayrıca oyunculuk yolculuğunu derinleştirmek için ustalardan özel dersler aldı.

Profesyonel oyunculuk kariyerine 2014 yılında başlayan İşiten, ilk önemli çıkışını "Reaksiyon" dizisinde canlandırdığı Fatoş karakteriyle yaptı. Sahne performansları, kamera önü projeleri ve dijital platformdaki üretimleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan oyuncu, son yıllarda özellikle dramatik roller ve karakter odaklı projelerle tanınıyor.