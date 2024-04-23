Atatürk Barajı'nda martı ölümleri! İnceleme başlatıldı...

Atatürk Barajı'nda martı ölümleri yaşanması üzerine yetkilikler harekete geçti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Çobandede köyünde Atatürk Barajı kıyısında ölmüş bulunan martılar üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, numune aldıkları martıları toplayarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderecek.

"SONUÇLARI BİZ DE BEKLİYORUZ"

Köy Muhtarı Emrah Demirbay, gazetecilere martı ölümleriyle ilgili açıklamada bulundu. Demirbay, durumu yetkilileri bildirdiklerini söyleyerek, "Daha önce böyle bir durum hiç olmadı. Bizde bir tedirginlik başladı. Ekipler numune aldılar. Ölüme neyin sebep olduğuna ilişkin sonuçları biz de bekliyoruz" diye konuştu.