BARAN YALÇIN - ÖZEL HABER

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında okullara Atatürk posteri ve Türk bayrağının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resminin de asılması gündem olmuş, konuya ilişkin talimatın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verildiği iddiaları ortaya atılmıştı.

"10 KASIM İÇİN DE ATATÜRK POSTERİNİN YANINA ERDOĞAN POSTERİ ASILDI"

Cumhuriyet Bayramı’nın ardından 10 Kasım’da da aynı senaryo yaşandı. İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki bir okulda 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yanında Erdoğan’ın da fotoğrafı asıldı. Yaşanan olay, öğrenci velileri ve vatandaşların tepkisini çekti.

"NUTUK'UN YANINA PARTİ BROŞÜRÜ KOYMAK GİBİ"

Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, konuyla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Özbay, Atatürk'ün yanına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının asılmasıyla ilgili, "Atatürk’ün yanına başka poster asmak, Nutuk’un yanına seçim broşürü koymak gibidir. Olmaz. Yakışmaz!" sözlerini sarf etti.

Bu girişimin yalnızca Cumhuriyet’in kurucusuna saygısızlık değil, aynı zamanda mevzuata ve devlet geleneğine açık bir aykırılık olduğunu ifade eden Özbay, okulların hiçbir siyasi kimliğin propaganda alanı olamayacağını, resmî bayram ve anma günlerinde asılabilecek sembollerin sadece Türk bayrağı Atatürk’ün posterleri olabileceğini ifade etti.

"MEB SİYASİ İKTİDARIN AJANDASINI KORUYAN BİR İDARİ YAPIYA DÖNÜŞMÜŞTÜR"

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’nı eleştiren Özbay, “Ne yazık ki Milli Eğitim Bakanlığı, son yıllarda eğitim kurumlarını siyasetin gölgesinden korumak yerine, o gölgeyi büyütmeyi tercih etmektedir.

MEB, Cumhuriyet’in eğitim kurumlarını değil, siyasi iktidarın ajandasını koruyan bir idari yapıya dönüşmüştür” dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yöneticilerin okul müdürlerine gönderdiği yazıda resmi bayramlarda “Atatürk posterinin soluna Cumhurbaşkanı posteri asılacaktır” talimatını verdiğini açıklamıştı.

Özçağdaş,"Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yöneticilerin illerde okul müdürlerine gönderdiği, resmi bayramlarda, kurtuluş ve Atatürk'ü anma günleri ile tarihi günlerde 'Türk Bayrağı’nın sağına Atatürk posteri, soluna Cumhurbaşkanı posteri asılacaktır' talimatı, hiçbir hukuki dayanağı olmayan partizan bir dayatmadır. Türkiye Cumhuriyetinin Kurucu Lideri Atatürk’ün alternatifi gibi gösterme çabalarının ve buna payanda olmanın beyhude bir göstergesidir” ifadelerini kullanmıştı.