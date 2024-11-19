Atatürkçü Düşünce Derneği'nden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Atatürkçü Düşünce Derneği'nden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), laiklik hakkında yapmış olduğu açıklamaları gerekçe göstererek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında Ankara Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, "Anayasa'nın en temel ilkelerinden olan laikliği eleştirmesi kabul edilebilir değildir" denildi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), laiklik hakkında yapmış olduğu açıklamaları gerekçe göstererek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında Ankara Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, "Anayasa'nın en temel ilkelerinden olan laikliği eleştirmesi kabul edilebilir değildir" denildi.

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ADD, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, "Camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur'an-ı Kerim öğrenmesini yasaklamak. Sizin laiklikten anladığınız şey bu" ifadedeleri nedeniyle Ankara Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

ADD'nin suç duyurusunda, Tekin hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs", "görevi kötüye kullanma " ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından soruşturma açılıp, kamu davası açılmasını talep etti.

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ADD'nin, Ankara Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, "'Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 2. maddesinde düzenlenen ve devletin temel niteliklerinden olan laiklik ilkesi hiçe sayılmıştır. Keza, anılan ifadelerin sahibi, gençlerin eğitiminin emanet edildiği Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda oturmakta olduğundan, tamamen gerçek dışı ve kulaktan dolma bilgilerle şahsına özel bir laiklik tanımı yapmaya çalışması, "ahıra çevrilen" veya "kapısına kilit vurulan" hiçbir camiyi örnek göstermeden Anayasa'nın en temel ilkelerinden olan laikliği eleştirmesi kabul edilebilir değildir'" denildi.

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