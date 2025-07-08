Atatürkçü teğmenlere sahip çıkan savcıya sürgün kararı

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çağlayan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen Atatürkçü teğmenlere destek verdiği gerekçesiyle Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görev yerinden alındı. HSK, Savcı Çağlayan’ı Muğla’nın Fethiye ilçesinden 1226 kilometre uzaklıktaki Giresun’a atadı.

TEĞMENLERİN KILIÇ TÖRENİNE TEPKİYLE BAŞLADI

Kara Harp Okulu’nda düzenlenen mezuniyet töreninde teğmenler, kılıç merasimi sırasında “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atmış, Subay Andı okumuş ve kılıç çatarak selam vermişlerdi. Bu törenin ardından söz konusu teğmenler, Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş ve kurul kararıyla ordudan ihraç edilmişti.

SAVCI MEHMET ÇAĞLAYAN TEĞMENLERE DESTEK VERMİŞTİ

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çağlayan, teğmenlerin ihraç edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Tüm askerler Atatürk'ün askeridir. Yemin töreninde bunu haykıran askerlerimiz ne kanuna aykırı davranmış ne de disiplinsizlik yapmışlardır. Yargı cezasının dahi kabulü mümkün değildir. Ceza verilmesi için baskı uygulanan kurul üyeleri varsa, bunu paylaşarak istifa etmelidir.” ifadelerini kullandı.

HSK, SÖZLERİ GEREKÇE GÖSTEREREK SORUŞTURMA AÇTI

Bu açıklamanın ardından HSK tarafından Savcı Çağlayan hakkında soruşturma başlatıldı ve geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı. Çağlayan, kendisine yöneltilen suçlamalara karşı yaptığı savunmada, “Bu sözler nedeniyle suçlanmam ve savunma veriyor olmam, Türkiye'deki ifade özgürlüğü ve yargı bağımsızlığının ne denli baskı altında olduğunun en açık ve vahim göstergesidir. Bu sözler nedeniyle suçlama yapılması, hiç kimsenin hukuki güvenliğinin olmadığı, tarihin en baskıcı otoriter sistemini yaratacaktır.” açıklamasını yaptı. Ayrıca, savunmasında bu sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

HSK “SİYASİ” DEYİP GÖREV YERİNİ DEĞİŞTİRDİ

NOW TV'den Alican Uludağ'ın haberine göre HSK 2. Dairesi, Çağlayan’ın teğmenlerle ilgili açıklamalarını “siyasi” olarak nitelendirdi ve yer değiştirme cezası verdi. Bu karar doğrultusunda Savcı Mehmet Çağlayan, Muğla’nın Fethiye ilçesinden alınarak Giresun Cumhuriyet Savcılığı görevine atandı.