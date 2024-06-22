Atatürkçüler Yusuf Tekin için harekete geçti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Atatürkçüler Yusuf Tekin için harekete geçti

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i, “Türkiye Yüzyılı Eğitim Modeli” olarak duyurulan yeni müfredat nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun “görevi kötüye kullanma” ve “Anayasa’yı ihlal” maddelerine dayanarak suç duyurusunda bulundu.

Yeni müfredatın yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’da dava açacaklarını da belirttiler.

Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt, konuyla ilgili şunları ifade etti:

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI VE İPTALİ İÇİN DANIŞTAY’DA DAVA AÇIYORUZ

Anayasaya açıkça aykırı olduğu için ‘Anayasal suç’ niteliğinde olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ‘Türkiye Yüzyılı Eğitim Modeli’ adıyla duyurulan, itirazlara rağmen uygulanacağı açıklanan ‘Yeni Müfredat’ ile ilgili olarak MEB Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca Atatürkçü Düşünce Derneği olarak yürütmenin durdurulması ve iptali için Danıştay’da dava açıyoruz.

Uzmanların yorumlarına göre söz konusu müfredat uluslararası standart ile uyumsuz olup, kullanılan dil ve öngörülen ölüm, darbe ve savaş kavramları üzerinden verilmeye başlanacak olan eğitim pedagojik açıdan çocuğun nitelikli eğitim hakkına aykırılık oluşturmaktadır.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Meclis'te yapılan bütçe görüşmeleri sırasındaki konuşmada; ‘Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı itibariyle geçerli 2 bin 709 tane protokolümüz var...

LAİKLİK İLKESİ HİÇE SAYILMIŞTIR

Bunların içerisinde sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Ben bu protokollerle bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz’ şeklinde ifadelerde bulunmuş olduğundan, yeni eğitim sisteminin hangi bakış açısından hazırlandığı açıkça ortada olup, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 2. Maddesinde düzenlenen ve devletin temel niteliklerinden olan Laiklik ilkesi hiçe sayılmıştır.

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