Atatürk’ün savaşa katılmayan Suriyeleri vatandaşlıktan çıkardığı belge ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Atatürk’ün savaşa katılmayan Suriyeleri vatandaşlıktan çıkardığı belge ortaya çıktı
Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkesine izinsiz hizmet eden ve savaşa katılmayan iki Suriyeliyi Türk vatandaşlığından çıkardığı belgeler yayınlandı.

Türkiye ekonomisine, güvenliğine, huzuruna zararı da olan Suriyelilerin ülkelerine dönmesi için iktidar kuvvetli bir adım atmasa da muhalefet “Suriyeler ülkelerine dönsün” çağrısı yapıyor.

Türk vatandaşlığı almış Suriyeliler ülkelerinden kaçak olarak getirdikleri ürünleri de satıyorlar.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Suriyelileri Türk vatandaşlığından çıkardığı belge ortaya çıktı.

Atatürk Milli Mücadele’ye katılmayan ve ülkeye fayda sağlamayan ‘Fuat Kasiri’ isimli Suriyeliyi Türk vatandaşlığından çıkardı..

İŞTE O BELGE

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Ayrıca Ulu Önder izin almadan Suriye’nin askeri hizmetlerini kabul eden “Mahmut oğlu Süleyman” isimli şahsı da vatandaşlıktan çıkardı.

O BELGE :

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Mustafa Kemal Atatürk’ün bu adımı şu an Türkiye için en gerekli adımlardan biri olarak görülüyor. Belge sosyal medyada da gündem oldu. Kullanıcılar art arda paylaşım yaparak “Helal olsun Atama” yorumlarını yaptı.

İşte gelen yorumlardan bazıları:

Atam acımamış postalamış faydasızı.

Darısı ülkelerini korumak varken topraklarimizda keyif çatanlara inşallah.

S*riyeliler varoluşlarindan beri aynı. Değişmedi, değişmeyecek. Şu baştaki meymenetsizler gidince umarım bu politika son bulur ve bu ucubelerden kurtaririz yakamizi.

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