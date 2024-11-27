Ateşkes masasında Türkiye detayı! Biden: Bir hamle daha yapacağız

ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını ve ateşkesin yarın yerel saatle 04.00'te yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Beyaz Saray'da ateşkese ilişkin açıklamalarda bulunan Biden, şu ifadeleri kullandı:

"Ortadoğu'dan iyi haberlerim var. İsrail ve Lübnan başbakanlarıyla görüştüm. Hükümetlerinin, İsrail ile Hizbullah arasındaki yıkıcı çatışmayı sona erdirme yönündeki ABD teklifini kabul ettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum."

"YENİ BİR HAMLA YAPACAĞIZ"

Biden, 60 gün içinde Lübnan ordusunun topraklarında kontrolü alacağını söylerken Gazze'de de ateşkes istediklerini belirttib . Biden, "Önümüzdeki günlerde Gazze'de ateşkes sağlanması amacıyla Türkiye, İsrail, Katar ve diğer ülkelerle birlikte bir hamle daha yapacağız." dedi.

NETANYAHU, BIDEN'A TEŞEKKÜR ETTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'la görüşerek, Lübnan ile ateşkesin sağlanmasındaki katkılarından dolayı teşekkür etti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan sosyal medya paylaşımında, Başbakan Netanyahu ile ABD Başkanı Biden'ın ateşkes anlaşması üzerine bir görüşme gerçekleştiği duyuruldu.

İSRAİL KABİNESİ ONAYLAMIŞTI

Başbakan Netanyahu, yayımladığı video mesajda, taslağını kabineye sunacağını duyurduğu ateşkesin süresinin sahadaki gelişmelere bağlı olacağını belirtmişti.

Netanyahu, Hizbullah'ın anlaşmayı ihlal etmesi durumunda İsrail'in Lübnan'ı tekrar vuracağını vurgulayarak; "ABD'nin tam mutabakatıyla, askeri eylemde tam özgürlüğümüzü koruyoruz. Hizbullah anlaşmayı ihlal eder ve kendini silahlandırmaya çalışırsa, saldıracağız." dedi.