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ATV ile uçurumdan yuvarlandı

Sakarya-Kocaeli sınırındaki ormanlık alanda ATV ile gezintiye çıkan genç adam metrelerce yükseklikten yuvarlandı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 17:50
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ATV ile uçurumdan yuvarlandı

ATV ile uçurumdan yuvarlandı
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Ormanlık alanda ATV araçları ile tur düzenleyen ekibin üyesi Ömer Demirhan, gezintiye çıktığı sırada ATV'nin kontrolünü kaybetti ve metrelerce yükseklikten yuvarlandı.

Genç adam, korunaklı kıyafetleri ve kaskı sayesinde kazayı yara almadan atlattı. Metrelerce yükseklikten düşen ATV, traktör yardımıyla kurtarıldı.

"Ölümün kıyısından döndü, bize de ders oldu"

Kazayı kayda alan Yunus Emre Asan, ATV ekibi olarak her hafta farklı turlar düzenlediklerini belirterek, "ATV aslında riskli bir spor. Görünenden çok daha büyük riskler oluşturuyor. Ekipmanlar çok önemli. O gün ise Ömer arkadaşımız talihsiz bir olay yaşadı. Kontrolünü kaybetmesiyle, uçurumun kenarından onun yuvarlanışını izlemek zorunda kaldık. Dolaysıyla hepimiz panikledik ama kendisinde bir şey olmadığını gördükten sonra rahatladık. Ölümün kıyısından döndüğü için de bize bir ders oldu aslında. Olay gerçekleştiğinde hepimiz tepkisiz kaldık bir arkadaşımız hemen yanına müdahale etmeye gitti. Kendisinde bir şeyin olmadığını görünce motoru kurtarma operasyonuna başladık. Bende bütün bu anları kamera kaydına almaya çalıştım" dedi.

"Ömer kardeşimiz çok iyi ve hiçbir sorunu yok"

ATV aracını düştüğü yerden 2 saatte çıkartabildiklerini ifade eden Asan, "İlk önce kendi motorlarımızla denedik ama güçleri yetersiz kaldı. Ardından Orman İşletme Müdürlüğü’nden yardım istedik ve vinçli bir traktör sayesinde motoru kurtardık. Ömer kardeşimiz çok iyi ve hiçbir sorunu yok. Bizim mücadelemiz aslında zorlu yollar. O günkü hava şartlarının da olumsuz olması bizim şartlarımızı oldukça zorlaştırdı ama biz de aslında bundan zevk alıyoruz ve eğlenmeyi seçiyoruz" dedi.

"Ömer'in kaskı olmasa kötü bir kazayla karşı karşıya kalabilirdi"

Adrenalin dolu bu sporda en önemli detayın ekipman oluğunu aktaran Asan, "En önemlisi ekipman. Bir çoğumuzda kask var ama olmayanlarda var. Onları da bu hususta uyarıyoruz. Ömer’in kaskı olmasa çok daha kötü bir kazayla karşı karşıya kalabilirdi. Bu sporda eldiven, kask ve göğüslük kullanılmasını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

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