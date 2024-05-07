ATV'si devrilen yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaza, 08.00 sıralarında Burdur’un Karamanlı ilçesi Manca köyü yolu 4. kilometresinde meydana geldi. Bölgeden aktarılan bilgilere göre, evinden tarlaya gitmek için yola çıkan 74 yaşındaki Süleyman Çınar idaresindeki plakasız ATV sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole düşüp devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Kaza yerine gelen sağlık personellerinin yaptığı kontrolde ATV’nin altında kalan Çınar’ın boynunun kırılması sebebi ile hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma kaza yeri inceleme personellerinin yaptığı denetimler sonrasında Süleyman Çınar’ın cenazesi otopsi yapılmak için Karamanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ters dönen ATV ise çekici ile kaldırılarak otoparka kaldırıldı.