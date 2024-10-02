Audi Brüksel fabrikasına alıcı bulamıyor

Alman otomobil devi Audi Belçika'nın başkenti Brüksel'deki fabrikasını satma istiyor ancak bir türlü alıcı bulamıyor.

Belçika basınında yer alan habere göre, Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markasının Brüksel'de üretim yapan tesisini almaya uygun bir talip henüz bulunamadı.

Audi, fabrikanın satışı için üretici ve tedarikçileri içeren 26 potansiyel alıcıyla görüşmesine rağmen, bunlardan hiçbiri 3 bin çalışanın iş güvenliğini sağlayacak ve çalışmalarını devam ettirecek somut tekliflerle gelmedi.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markası, temmuz ayında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı.

Audi yönetimi, eylül başında Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis edilmediğini bildirmişti.

Bu durum fabrika çalışanlarını ve sendikaları rahatsız etmişti. Çalışanlar, işbaşı yapmamış ve üretimi tamamlanmış otomobillerin anahtarlarına el koymuştu.

Audi, yakın zamanda kapanması öngörülen ve yönetimle çalışanlar arasında sorunlar yaşanan Brüksel fabrikası için yeni yatırımcı aramaya başlamıştı.