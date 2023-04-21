Avcılar'da itfaiyeden martı kurtarma operasyonu

İtfaiye'den Avcılar'da martı kurtarma operasyonu. Ambarlı Mahallesi Plaj Yolu Caddesi'nde 4 katlı bir binanın havalandırma boşluğuna düşen martı, üç gün sonra fark edildi. Havalandırma boşluğundan gelen sesler üzerine harekete geçen daire sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye erleri, havalandırma boşluğundaki martıyı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, banyonun penceresinden uzattıkları hayvan yakalama aparatı ile martıyı kanadından yakalayarak çıkardı. Daire sakini Derya Kara, martının düştüğünü geç fark ettiklerini kurtarılmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Kurtarılan martı, bahçede bırakıldı.