Avrupa Birliği: Yaşananlardan endişe duyuyoruz

Yabancı Ajanlar Yasası, medya, sivil toplum kuruluşları ve diğer kar amacı gütmeyen kuruluşların, fonlarının %20'sinden fazlasını yurtdışından almaları halinde “yabancı bir gücün çıkarlarını gözetme” suçlamasıyla karşı karşıya kalmasını öngörüyor.

Yasa, geçen yıl benzer protestoların ardından iktidardaki Georgian Dream Partisi tarafından geri çekilmişti. Yasanın yeni versiyonu dün parlamentoda üçüncü ve son okumadan geçti. İktidar partisi, yasanın Gürcistan'ın siyasi sahnesi üzerindeki yabancı etkiyi durdurmak ve kimliği belirsiz yabancı aktörlerin istikrarı bozma çalışmalarını engellemek için gerekli olduğuna inanıyor. Muhalefet ise Moskova'nın bağımsız haber medyasını ve Kremlin'i eleştiren kuruluşları damgalamak için benzer yasaları kullanması nedeniyle yasayı “Rus yasası” olarak nitelendiriyor. Muhalefet milletvekilleri iktidar partisini Gürcistan'ı Rusya'nın etki alanına sokmaya çalışmakla suçluyor.

AB'NİN TUTUMU NEDİR?

AB dış politika şefi Josep Borrell parlamentonun kararını “çok endişe verici bir gelişme” olarak nitelendirdi ve “Bu yasanın nihai olarak kabul edilmesinin Gürcistan'ın AB yolundaki ilerlemesini olumsuz etkileyeceği” uyarısında bulundu. Borrell daha önce yaptığı açıklamada yasanın “AB'nin temel norm ve değerleriyle uyumlu olmadığını”, medya ve sivil toplumun özgürce faaliyet göstermesini kısıtlayacağını söylemişti.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, yasanın kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada “Gürcistan, AB'ye katılmak istiyorlarsa, hukukun üstünlüğü ve demokratik ilkelerin temel prensiplerine saygı duymak zorundadırlar” dedi.