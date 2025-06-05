Avrupa borsaları karışık: Lagarde’ın mesajları ne olacak? (5 Haziran 2025)

Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,1 artarak 551,68 puana, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 24.288 puana, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 kazançla 8.810,75 puana ulaştı. İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 40.036 puandan işlem görüyor.

Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 7.820,87 puanda, İspanya’da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,3 gerileyerek 14.051 puanda seyrediyor.

Avrupa borsalarında yön arayışı devam ederken, bugün dikkatler ECB’nin para politikası kararları ve ECB Başkanı Christine Lagarde’ın basın toplantısında olacak.

Avrupa’da resesyon endişeleri ve imalat sanayiindeki daralma temel ekonomik gündem maddeleri arasında yer alırken, ECB’nin şirketlerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve maliyetleri düşürmek için gevşeme politikasına devam etmesi bekleniyor.

Avro Bölgesi’nde öncü verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta yıllık yüzde 1,9 artarak beklentilerin altında kaldı; aylık bazda ise değişmedi. Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon, mayısta Eylül 2024’ten bu yana ilk kez ECB’nin yüzde 2’lik orta vadeli hedefinin altına geriledi.

ECB’nin bugün üç temel politika faizini 25’er baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Lagarde’ın açıklamalarında bankanın gelecekteki yol haritasına dair ipuçları aranacak.

Bugün Avro Bölgesi’nde ECB’nin faiz kararının yanı sıra Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD’de ise dış ticaret dengesi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları izlenecek.