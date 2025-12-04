Saat 12.00 itibarıyla Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,9 yükselişle 577,14 puanda, Almanya’da DAX 40 yüzde 0,7 primle 23.841 puanda, İngiltere’de FTSE 100 ise yüzde 0,1 düşüşle 9.680 puanda işlem görüyor. Fransa’da CAC 40 yüzde 0,3 artışla 8.112 puanda, İtalya’da FTSE MIB 30 yüzde 0,1 kayıpla 43.334 puanda, İspanya’da IBEX 35 ise yüzde 0,1 yükselişle 16.608 puan seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda ABD’den gelen kritik makroekonomik veriler yatırımcıların radarında bulunurken, Rusya-Ukrayna Savaşı, Japonya-Çin gerilimi, ABD-Venezuela arasındaki artan gerginlik ve dünya genelindeki bütçe görüşmeleri risk iştahını baskılamaya devam ediyor.

Avro Bölgesi’nde Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin gelişmeler hâlâ fiyatlamaları etkilerken, AB kurumları Rusya’dan doğal gaz ve LNG ithalatını 2027 sonbaharına kadar kademeli olarak tamamen durdurma konusunda uzlaştı. AB Komisyonu, savaş nedeniyle zor durumda kalan Ukrayna’ya gelecek yıllarda mali yardım sağlamak amacıyla dondurulmuş Rus varlıklarını teminat göstererek kredi verilmesi veya Birlik bütçesini teminat olarak kullanma olmak üzere iki farklı seçenek sundu.

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, büyük bölümü ülkesindeki bir finans kurumunda tutulan dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’ya aktarılmasını öngören AB Komisyonu planını eleştirdi.

Analistler, jeopolitik risklerin yanı sıra bugün açıklanacak Avro Bölgesi perakende satış verileri ile ABD haftalık işsizlik maaşı başvurularının yatırımcıların en çok takip ettiği veriler olduğunu vurguladı.