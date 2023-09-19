Avrupa Borsaları Merkez Bankalarını Bekliyor

Piyasalar, yarın ABD Merkez Bankasının (Fed) ve perşembe günü ise İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz ve varlık alım programlarına ilişkin kararlarını açıklamasını bekliyor. İngiltere’de yarın sabah açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) de BoE’nin para politikası kararı öncesinde önem taşıyor.

Japonya Merkez Bankası da Takip Edilecek

Piyasalar, ayrıca bu cuma Japonya Merkez Bankasının (BoJ) para politikası kararını da yakından izleyecek. BoJ’un, enflasyon hedefine ulaşmak için ekonomik destek önlemlerini sürdürmesi veya artırması bekleniyor.

Petrol Fiyatları Yükseldi

Kasım ayı vadeli Brent ham petrol vadeli işlem sözleşmeleri, Londra’da saat 16.00’da varil başına 95,38 dolar ile yüzde 1 yükseliş kaydetti. Petrol fiyatları, küresel talebin artması ve üretimdeki kesintiler nedeniyle son dönemde yükseliş trendinde.

Borsalarda Karışık Seyir

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,04 değer kaybederek 456,52 puana geriledi. Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,40 düşerek 15.664,48 puana geriledi. Öte yandan, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 değer kazanarak 7.282,12 puana ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,60 artarak 28.757,63 puana yükseldi. Birleşik Krallıkta ise FTSE 100 endeksi de yüzde 0,09 artarak 7.660,20 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.27 itibarıyla yüzde 0,084 düşerek 1,068 seviyesinde bulunuyor.