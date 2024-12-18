Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Gürcistan'da

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, Gürcistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Gürcistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Berset, Tiflis Şota Rustaveli Uluslararası Havalimanı'nda Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Lasha Darsalia tarafından karşılandı.

Ziyaret kapsamında Alain Berset, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, Parlamento Başkanı Shalva Papuashvili, yeni seçilen Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ve Dışişleri Bakanı Maka Bochorishvili ile bir araya gelecek. Görüşmelerde, Avrupa Konseyi ile Gürcistan arasındaki iş birliği konuları, bölgesel meseleler ve insan hakları gibi önemli başlıkların ele alınması bekleniyor.

Berset’in ziyareti sırasında, Gürcistan’ın işgal hattına yakın bir köyü ziyaret edeceği ve bölgede yaşanan mevcut durumu yerinde inceleyeceği bildirildi. Bu kapsamda, işgal altındaki bölgelerde yaşayan halkın karşı karşıya kaldığı zorluklar ve uluslararası toplumun desteği değerlendirilecek.

Ziyaretin, Gürcistan’ın Avrupa Konseyi ile ilişkilerinin daha da güçlenmesine ve bölgedeki barış ve istikrarın teşvik edilmesine katkı sağlaması umut ediliyor.