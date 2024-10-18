Avrupa ülkesinden Türklere özel pasaport uygulaması!

Türklerin başına bela olan Schengen Vize krizi sürerken bir Avrupa ülkesinden sevindiren haber geldi. Almanya'nın Hamburg eyalet bölgesinde Türk vatandaşlarına yönelik Türkçe kimlik ve pasaport uygulaması başladı.

Buna benzer bir uygulama ise geçtiğimiz aylarda Makedonya başlatılmıştı. Makedonya resmi olarak azınlık olarak kabul edilen Türklere özel pasaport uygulaması gerçekleştiriliyor.

Almanya'nın Hamburg eyaletinde hayata geçirilen bu uygulama ile birlikte artık kimlik, oturum kartları ve pasaportlarda Türkçe karakterlerin kullanılabilecek. Bu uygulamanın ülkenin diğer kısımlarına da yayılması bekleniyor.

ALMANYA’DA KAÇ TÜRK YAŞIYOR?

30 Ekim 1961 tarihinde Türkiye ve Almanya arasında İşgücü Antlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla birlikte Almanya'nın istihdam ihtiyacını karşılamak üzere, misafir olarak giden Türk işçiler, ilerleyen yıllarda vatandaşlık almaya hak kazandılar.

Yıllar içinde Türkiye’den Almanya’da göçün artmasıyla birlikte son yıllarda Türklerin Almanya’da azınlık olarak kabul edilmesi gündemde yer alıyor. Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı resmî veriye göre 2020 yılı itibarıyla Almanya'da 3 milyon ilâ 3.5 milyon civarı Türk vatandaşı yaşıyor.