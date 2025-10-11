Schengen vizesi ile seyahatlerde yeni dönem yarın başlıyor. Schengen bölgesindeki 29 ülkede uygulanacak yeni sistemin 10 Nisan 2026’dan itibaren tam kapasite ile yürürlükte olacağı öğrenildi.

Sözcü’de yer alan habere göre, yeni sistemde Schengen ülkelerine giriş yapan AB dışı yolcular havaalanı, tren istasyonu veya sınır kapılarındaki dijital gişeler aracılığıyla kimlik ve biyometrik verilerini kaydettirecek.

Pasaport bilgileriyle birlikte yüz tanıma ve parmak izi verileri sisteme yüklenecek. On iki yaşından küçük çocuklardan parmak izi alınmayacak.

Veriler üç yıl boyunca saklanacak, vize süresini aşanların kayıtları ise beş yıl boyunca sistemde kalacak.

Yani AB'ye giriş için artık pasaport o kadar da büyük bir önem taşımayacak. Suratını cihaza gösteren tüm vize sahipleri, Avrupa uçağına binecek.

RETLERDE ETKİLİ OLACAK

Hürriyet’ten Güven Özalp’in haberine göre ise, EES kullanan Avrupa ülkelerinde izin verilen süre aşılırsa sistem kişiyi tanımlayacak ve bu bilgiyi kaydedecek. Aynı durum yetkililerin girişi reddetmeleri halinde de geçerli olacak. Bu kayıt bir sonraki giriş ya da vize başvurusunda belirleyici etki yaratacak. Sistemle zaman içinde pasaport damgalarına da ihtiyaç kalmayacak.

AB ülkelerinde ve EES kullanan ülkelerde oturum hakkı olanlar ve uzun süreli vize sahipleri bu uygulamadan muaf olacak gruplar arasında yer alıyor.