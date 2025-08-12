Avustralya Borsası yükselişini sürdürüyor

Avustralya'nın önde gelen hisse senedi piyasası S&P/ASX 200 Endeksi, Salı günü gerçekleşen seansın ardından tarihi bir rekora imza attı. Endeks, yüzde 0,4'lük bir artışla 8.881 puan seviyesinden kapanış yaparak, son dönemin en yüksek seviyesine ulaştı. Bu rekor, yatırımcıların ülkenin ekonomik geleceğine olan inancını pekiştirirken, piyasaların dinamizmini de gözler önüne serdi.

Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) son para politikası kararları ve küresel piyasalardaki olumlu gelişmeler, yatırımcıların risk iştahını artırdı. RBA'nın enflasyonist baskıların yumuşadığına dair sinyalleri ve iş gücü piyasasının soğumaya başladığına ilişkin değerlendirmeleri, piyasada olumlu bir hava yarattı. Analistler, merkez bankasının temkinli duruşunun, ekonomik büyüme ve istikrar arasındaki hassas dengeyi korumaya yönelik olduğunu belirtiyor.

EMTİA PİYASALARINDAKİ CANLANMA

Avustralya ekonomisi için hayati öneme sahip olan emtia fiyatlarındaki toparlanma, borsadaki yükselişin en büyük itici güçlerinden biri olarak öne çıkıyor. Başta demir cevheri, kömür ve altın olmak üzere birçok anahtar emtiada gözlemlenen fiyat istikrarı, madencilik ve enerji sektöründeki şirketlerin hisselerine olumlu yansıdı. Bu durum, endeksin yukarı yönlü seyrini destekleyen önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor.

Küresel piyasalarda ise ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin hafiflemesine yönelik beklentiler, yatırımcıların risk iştahını artırıyor. Her ne kadar bu gerilimler tam olarak sona ermese de, müzakerelerin devamına dair gelen haberler, küresel ticarete yönelik belirsizlikleri bir miktar azalttı ve piyasalarda olumlu bir rüzgar estirdi. Bu durum, Avustralya gibi ihracata dayalı ekonomiler için kritik bir önem taşıyor.

PİYASANIN NABZINI NEDEN YÜKSELDİ?

Gün içerisinde bankacılık sektörü hisseleri, genel yükselişe öncülük edenler arasında yer aldı. Yaklaşan kazanç raporları öncesinde ANZ hisseleri yüzde 2,2 değer kazanırken, Westpac hisseleri de yüzde 0,9'luk bir yükseliş kaydetti. Çarşamba günü tam yıllık sonuçlarını açıklamaya hazırlanan Commonwealth Bank'ın hisseleri ise yüzde 0,1 oranında artış gösterdi. Bu gelişmeler, yatırımcıların sektörün sağlam temellerine olan inancını gösteriyor.

Bireysel hisse bazında ise Star Entertainment, gösterdiği performansla dikkat çekti. Şirket, Brisbane'de bulunan 3,6 milyar Avustralya doları değerindeki bir tatil köyündeki yüzde 50 hissesini satma konusunda anlaşmaya varmasının ardından yüzde 23,6 ile rekor bir günlük artış yaşadı. Bu gelişme, şirket hissesinin tarihinde gördüğü en iyi tek günlük performansı olarak kayıtlara geçti. Bu tür şirket bazlı olumlu haberler, piyasadaki genel morali yükseltmeye devam ediyor.