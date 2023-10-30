Ay tutulmasından kötü etkilenen 5 burç belli oldu

Gerçek Gündem’de yer alan bilgilere göre, 28 Ekim'de Boğa burcunda gerçekleşen ay tutulması, bütün burçları etkiledi.

BOĞA BURCU

Boğa burcunda, yaklaşan Ay Tutulması, öngörülemeyen harcamalar veya gelir kesintileri gibi finansal zorlukları önünüze çıkarabilir. Finansal geminizi sabit tutun.

ASLAN BURCU

Aslanlar için 28 Ekim'deki ay tutulması, hem kişisel hem profesyonel ilişkileri etkileyebilir. Sakin kalmak ve açık iletişim kurmak, gereksiz anlaşmazlıkları önlemek için çok önemlidir.

AKREP BURCU

Akrepler için tutulma, bir iç gözlem ve kendini keşfetme dönemidir. Kişisel gelişimi teşvik ederken aynı zamanda derin duyguları ve kırılganlıkları da harekete geçirebilir.

KOVA BURCU

Kova burcunda yaklaşan Ay Tutulması, kariyerinizde ve kamusal yaşamınızda bazı şeyleri sarsabilir. Beklenmedik iş fırsatlarıyla veya mevcut rolünüzde değişikliklerle karşılaşabilirsiniz.

BAŞAK BURCU

Başaklar, ay tutulması kişisel gelişiminizde ve ruhsal yolculuğunuzda değişiklikler getirebilir. Bu bir dönüşüm zamanı olsa da kendinizi inançlarınızı ve değerlerinizi sorgularken de bulabilirsiniz.