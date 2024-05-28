Aya giden ilk saat

Neil Armstrong, 1969 yılında Apollo 11 görevi esnasında Ay’a giden ilk insan unvanını kazanırken, bileğinde takılı olan bir saat bu büyük keşfe tanıklık etmişti. Ay’a çıktığı sırada Armstrong’un bileğinde olan bu saat, kahramanlığın ve bilimin gücünü simgeliyor.

Daha sonraları, NASA tarafından astronotların resmi saati olarak seçildi ve bu onu, tarihin ikonik parçalarından biri haline getirdi. Ay’a giden ilk nesne olan bu saat, insanın keşfetme isteğini simgelemekle kalmadı, aynı zamanda insanlığın kolektif hafızasında da silinemez bir yer edinmesini sağladı.