Aya giden ilk saat

Kaynak: Haber Merkezi
Aya giden ilk saat

İnsanlık tarihindeki unutulmaz kilometre taşlarından biri olan, Neil Armstrong’un bileğinde takılı olan bu saat, Ay’a giden ilk saat olma özelliğini taşıyor.

Neil Armstrong, 1969 yılında Apollo 11 görevi esnasında Ay’a giden ilk insan unvanını kazanırken, bileğinde takılı olan bir saat bu büyük keşfe tanıklık etmişti. Ay’a çıktığı sırada Armstrong’un bileğinde olan bu saat, kahramanlığın ve bilimin gücünü simgeliyor.

Daha sonraları, NASA tarafından astronotların resmi saati olarak seçildi ve bu onu, tarihin ikonik parçalarından biri haline getirdi. Ay’a giden ilk nesne olan bu saat, insanın keşfetme isteğini simgelemekle kalmadı, aynı zamanda insanlığın kolektif hafızasında da silinemez bir yer edinmesini sağladı.

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