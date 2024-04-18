AYDIN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 18 Nisan 2024 / 00:01

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AYDIN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/46

KARAR NO : 2023/650

Davacı ADNAN BÜYÜKKORKMAZ tarafından mahkememizde açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen 14/11/2023 tarihli karar ile; Davanın KABULÜ ile ; Aydın Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 23/11/1983 tarih 1983/1374 Esas, 1983/1465 Karar sayılı ilamı ile yine Aydın Sulh Hukuk Mahkemesinin 11/03/1988 tarih 1987/1684 Esas, 1988/359 Karar sayılı mirasçılık belgelerinin İPTALİNE; Antalya ili, İbradı İlçesi, Ürülü Mah. 56 cilt, 50 hanede kayıtlı 19********48 T.C. Kimlik Numaralı Melek Alper (Çavdar)'ın ve aynı yerde nüfusa kayıtlı 19********82 T.C. Kimlik Numaralı Asım Porteşene Alper'in miras meselesinin tamamı 1 pay kabul edilerek; tamamının davacı Güngör Alper'in tek mirasçısı olan Mestan'dan olma 10/10/1968 doğumlu 22********82 T.C. Kimlik Numaralı Adnan Büyükkorkmaz'a aidiyetine, verasetin bu şekilde sübutuna karar verilmiş olup,

İş bu kararın mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen tarafına ulaşılamayan vefat eden davalı Cafer TAŞKIN mirasçısı Volkan Eser TAŞKIN'a, tebliğ yerine geçmek üzere, iş bu ilan tarihinden tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılarak, bu tarihten iki haftalık yasal süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya sözlü başvuru üzerine tutulacak tutanak ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilanen tebliğ olunur. 28/03/2024