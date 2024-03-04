Aydın’da hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

JASAT ekipleri tarafından Söke ilçesi Sazlı Mahallesi’nde “Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak ve Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan 2 dosyası bulunan ve hakkında toplamda 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D. isimli şahıs, kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, işlemleri sonrasında sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.