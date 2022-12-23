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Yılbaşı öncesi 5 bin 805 litre kaçak alkol ele geçirildi

Aydın'da yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu düzenlendi. Operasyonda 5 bin 805 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 09:39
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Aydın'da kaçak alkol operasyonu: 5 bin 805 litre ele geçirildi

Yılbaşı öncesi 5 bin 805 litre kaçak alkol ele geçirildi
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaklaşan yılbaşı öncesi 5 bin 805 litre kaçak alkol ele geçirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak alkol üreten ve satan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Güzelçamlı Mahallesi'nde kaçak alkol üretimi yaptığı tespit edilen bir şahsın iş yerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; 30 adet varil içerisinde bulunan fermantasyonu tamamlamış 5 bin 700 litre alkol ve 105 litre rakı olmak üzere toplamda 5 bin 805 litre kaçak alkol, 1 adet saf alkol üretmek amacıyla kurulmuş damıtma düzeneği, 8 adet alkol ölçüm kiti ile 1 alkolmetre cihazı ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 3 şüpheli de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

(Kaynak: İHA)

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