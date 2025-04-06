Aydın’da şüpheli valiz! Polisi alarma geçirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın’da şüpheli valiz! Polisi alarma geçirdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde, kavşak içinde bırakılan şüpheli valiz paniğe neden oldu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, valizin minibüsten düştüğünü tespit etti.

Olay, Efeler ilçesi Yenidörtyol Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çevredeki vatandaşlar kavşak içerisine bırakılmış şüpheli bir valiz gördü. Şüphelenen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, bölgede güvenlik çemberi oluşturarak bomba imha uzmanlarına bilgi verildi. Kavşak bir süre trafiğe kapatılırken, kısa sürede olay yerine gelen bomba imha ekipleri, valizin fünye yardımıyla patlatılması için hazırlıklarına başladı.

Yapılan incelemeler esnasında valizin bir şehiriçi minibüsünden düştüğü tespit edildi. Sahibine ulaşılmasının ardından şüpheli valiz patlatılmazken, içinden kıyafet gibi kişisel eşyalar çıktı. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması vatandaşlara derin nefes aldırırken, şüpheli valiz olay yerinden kaldırıldı.

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