Aydın’da yaklaşık yarım ton incir çalan hırsızlar jandarmaya takıldı

Aydın’da jandarma ekipleri, vatandaşın can ve mal güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarımsal ürün hırsızlığına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; Çamköy Mahallesi Dağ mevkisinde bir şahsa ait incir bahçesinde 14 Ekim Pazartesi günü, F.Ö., A.O., A.O., H.D., A.E., H.G., N.O., M.G. isimli 8 şüpheli, topladıkları yaklaşık 300 kilogram kuru incir ile birlikte ihbar sonucu suçüstü yakalandı. Öte yandan, 18 Ekim Cuma günü de Çarıklar Mahallesi Mersinlisu mevkisinde bir şahsa ait incir bahçesinde; F.Ö., A.O., A.O., H.D., A.E., B.O., N.O., M.G. ve D.B. isimli 9 şüpheli, topladıkları yaklaşık 175 kilogram kuru incir ile birlikte ihbar sonucu yakalandı.

Her iki olayda da 7 şüphelinin aynı şahıslar olduğu tespit edilirken, incirler bahçe sahiplerine teslim edildi. Şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.