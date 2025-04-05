Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonası için yola çıktı

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Avrupa Güreş Şampiyonası, 7-13 Nisan tarihlerinde başkent Bratislava'da yapılacak.

Bir hafta sürecek şampiyona, serbest stil müsabakalarıyla başlayacak. Hazırlıklarını Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki kamp merkezinde tamamlayan Serbest Güreş Milli Takımı, yola çıktı.

MİLLİ TAKIM KADROSU

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde mücadele edecek ve teknik direktörlüğünü Ramazan Şahin'in yaptığı milli takımda şu sporcular bulunuyor:

Muhammet Karavuş (57 kilo), Emrah Ormanoğlu (61 kilo), Cabbar Duyum (65 kilo), Haydar Yavuz (70 kilo), Fazlı Eryılmaz (74 kilo), Okan Tahtacı (79 kilo), Osman Göçen (86 kilo), Feyzullah Aktürk (92 kilo), Resul Güne (97 kilo), Hakan Büyükçıngıl (125 kilo)