Aydın’da yaylada mahsur kalan kişiyi jandarma kurtardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın’da yaylada mahsur kalan kişiyi jandarma kurtardı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Ovacık Yaylası’nda toprak yola girerek mahsur kalan bir sürücü jandarma tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İli Kiraz İlçesinde ikamet eden M.A.S (39) isimli şahıs 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Aydın'ın Sultanhisar İlçesi Malgaçmustafa Mahallesi Ovacık Yaylası'nda toprak yola girerek mahsur kaldığını, tam olarak nerede olduğunu bilmediğini beyan ederek ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları detaylı araştırma ve arama sonrası vatandaşın yeri ve konumu tespit edilerek kısa süre içerisinde araç ile bulunarak bulunduğu yerden kurtarıldı.

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