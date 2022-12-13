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Ay’ı dolaşıp Dünya’ya ‘sektirerek’ iniş yaptı

NASA’nın Ay’a yeniden gitme projesi Artemis’te ilk adım umut verdi. Ay’a yeniden astronot gönderme hedefiyle tasarlanan Orion uzay aracı, 26 gün sonra güvenli şekilde Dünya’ya geri döndü. Modül, “sektirme tekniği” ile atmosfer içinde irtifasını artırıp azaltarak doğru ve tutarlı bir şekilde Meksika yakınlarına inmeyi başardı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 03:16
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Ay’ı dolaşıp Dünya’ya ‘sektirerek’ iniş yaptı

Ay’ı dolaşıp Dünya’ya ‘sektirerek’ iniş yaptı
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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) Ay’a yeniden astronot gönderme planını gerçekleştirmek hedefiyle tasarlanan Orion uzay aracı, 26 günlük uzay görevini tamamlayıp güvenli şekilde Dünya’ya geri döndü. Artemis programı kapsamındaki deneme görevini mürettebatsız gerçekleştiren Orion uzay aracı Ay’ın yörüngesinde dolaştıktan sonra, Pasifik Okyanusu’nda (Büyük Okyanus) Meksika’nın Guadalupe adası yakınına iniş yaptı.

NASA’dan yapılan açıklamada, Orion mürettebat modülünün “sektirme tekniğini” kullanarak atmosfer içinde irtifasını artırıp azaltarak doğru ve tutarlı bir şekilde iniş yaptığı belirtildi. Orion 16 Kasım’da, NASA’nın şu ana kadarki en güçlü roketi Artemis ile Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılmıştı. Orion’un bir sonraki seferinin 2024’ün son aylarında yapılması ve daha kompleks görevlerde bulunması bekleniyor. 2025 ya da 2026’daki seferlerde ise, Ay yüzeyine yeniden insan ayağı basması denenecek.

NASA Başkanı Bill Nelson “Apollo döneminde imkansızı ‘imkanlı’ hale getirmiştik. Şimdi bunu yeniden yapacağız ama bu kez başka bir amaçla. Bu kez Ay’a orada yaşamayı, çalışmayı, üretmeyi öğrenmek için gidiyoruz çünkü buradan evrenin daha derinlerini keşfe çıkacağız. Planımız 2030’un sonlarında Mars’a insanlı sefere hazır hale gelmek” diye konuştu.

NEDEN ÖNEMLİ?

SLS-Orion uzay aracının ilk seferi, aracın NASA astronotlarını taşıyacak kadar güvenilir olup olmadığına dair bir deneme olduğu için önemliydi. NASA aracın Dünya'ya güvenli şekilde geri dönmesini "birincil öncelik" olarak tanımlamıştı. Ay'dan geri dönen araçlar çok yüksek hıza çıkıyor ve bazıları Dünya atmosferine saatte 40 bin km hızla girebiliyor. Araçların sürtünmeden oluşan ve 3000 santigrad dereceye kadar çıkabilen ısıyla parçalanmaması için çok güçlü bir ısı kalkanına ihtiyaçları oluyor. Orion'un altında, daha önceki araçlardan daha farklı bir ısı kalkanı tasarımı kullanıldı. Astronotların hayatını tehlikeye atmamak için NASA'nın bu tasarımın işe yaradığından emin olması gerekiyordu.

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