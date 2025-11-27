Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu uzun süren sessizliğini bozdu ve bir video yayınladı.

CHP’nin İmralı’ya gitmeme kararını “risk almalı, elini taşın altına koymalı” sözleriyle eleştirdi.

CHP’nin yolsuzlukla ve rüşvetle iç içe olduğunu işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışını memnuniyetle karşılayıp “Sayın Kılıçdaroğlu da görüyoruz ki; koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiştir” açıklamasını yaptı.

CHP soruşturmalarla, tutuklamalarla hedef oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel iki ay önce Kılıçdaroğlu’na çağrı yapıp “CHP’nin kayyumlarla yönetilemeyeceğini açıklamalı” dedi.

Ve fakat, Kılıçdaroğlu tek kelime etmedi.

CHP lideri Özgür Özel’in çağrısından bir ay sonra Ekim ayında TV100’den Sinan Burhan’a konuştu. Yine CHP konuşmadı, sadece Suriye açıklaması yaptı.

Hatta, “Suriye Arap Cumhuriyeti'nin ismi Suriye Cumhuriyeti olmalıdır” önerisinde bulundu.

Peki, Kılıçdaroğlu neden şimdi konuştu?

İBB iddianamesi iki hafta önce çıktı, bununla ilgili olsa daha önce yapabilirdi.

Kılıçdaroğlu özellikle CHP’nin Öcalan ile görüşmeye gitmemesine bayrak açtı.

MEŞHUR BABALA TV YAYININI HATIRLAR MISINIZ?

Kılıçdaroğlu, Öcalan ile görüşmeyi, İmralı’ya gitmeyi bir devlet görevi gibi işaret edip CHP’nin de tüm partilerin de içinde olması gerektiğini işaret ediyor.

Üstelik, yayınladığı videosundan sonra 4 yıl önce ise tam tersini, yani İmralı’ya gitmenin uygun olmayacağını savunduğu ortaya çıktı.

Terörsüz Türkiye deniyor, ancak Suriye’deki Kürtler konuşuluyor.

Öcalan ile görüşme deniyor, Suriye’deki Kürtler konuşuluyor.

Meclis’te komisyon kuruluyor, Suriye’deki Kürtler konuşuluyor.

Türkiye’deki barışın inşa edileceğini öne sürüldüğü bu süreçlerde neden Türkiye ve bu bölgenin koşulları konuşulmuyor.

Bu süreçte en dikkat çeken noktalardan biriydi.

Ve hal böyle olunca akla Kılıçdaroğlu’nun meşhur Babala TV yayını geliyor.

2023 yılındaki bu yayında, Cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu’na Levent Gültekin ile görüşmesi sorulmuştu. Gültekin’in “Aday olmayın Kemal Bey, CHP içindeki Truva atları sizi aday yapmak istiyor, size kaybettirmek istiyor, bu oyuna gelmeyin” dediği aktarılıp Kılıçdaroğlu’nun ise “Adaylığıma ben bile engelleyemem” dediği öne sürülmüştü. Levent Gültekin bu görüşmeyi ayrıntılı anlatmıştı.

Kılıçdaroğlu ise “Levent Gültekin iyi bir gazetecidir” dedikten sonra Suriye’deki mayınsız bölgede organik tarımdan bahsetmişti.

Levent Gültekin

BAHÇELİ’NİN SINIF ARKADAŞI

Malum, yeni İmralı sürecinin mimarlarından biri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli…

Bu anlamda, Kılıçdaroğlu’nun İmralı çıkışını Bahçeli’yi çokça memnun etmiş, hatta bir telefon bile açmışsa şaşırtıcı olmaz…

Bahçeli ile Kılıçdaroğlu’nun “devlet politikası” diye sunulan konularda kol kola yürümeleri ilginç…

Ama onlar ebedi sınıf arkadaşı…

Bahçeli de Kılıçdaroğlu’nun adaylığını isteyenlerden biriydi.

2022 yılında Bahçeli, bütçe görüşmeleri için geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Bahçeli, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının anketle belirleneceği iddialarının anımsatılması ve görüşünün sorulması üzerine, “Bana sorulursa tercihim sınıf arkadaşım” demişti.

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde aynı dönemde okumuştu.

İşte böyle, her taşın altında bir Suriye…