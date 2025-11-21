Avukat Hüseyin Ersöz’ün açtığı davada İstanbul 9. İdare Mahkemesi, Belediye Kanunu’nun 46/2. maddesini Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

AYM'den çıkacak karar, kayyım atanan belediye başkanlarının durumunu doğrudan etkileyebilir.

UZAKLAŞTIRMA KARARINA İPTAL DAVASI

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırma kararına karşı Avukat Hüseyin Ersöz tarafından İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde iptal davası açılmıştı.

Mahkeme, davayı incelerken Belediye Kanunu’nun “belediye başkanının terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları nedeniyle geçici olarak görevden uzaklaştırılması”nı düzenleyen 46/2. maddesinin Anayasa’ya aykırı olabileceği kanaatine vardı.

Bunun üzerine Haziran 2025’te “somut norm denetimi” talebiyle dosyayı Anayasa Mahkemesi’ne gönderdi.

Anayasa Mahkemesi, başvuruyu gündemine aldı ve inceleme süreci resmen başladı.

AHMET ÖZER GÖREVİNE DÖNEBİLECEK

Eğer Anayasa Mahkemesi ilgili maddeyi Anayasa’ya aykırı bulursa, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in doğrudan görevine dönebilecek; aynı kanun maddesi uyarınca tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın yerine ise Belediye Meclisi tarafından seçilecek bir başkan vekili görev yapacak. Böylece kayyım uygulaması da ortadan kalkabilecek.

Sürecin sonucu, çok sayıda belediye başkanı hakkında uygulanan görevden uzaklaştırma tedbirlerine emsal olabilir.