AYM Bakanlığın sanat kurumlarına genel müdür atama yetkisini iptal etti

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AYM Bakanlığın sanat kurumlarına genel müdür atama yetkisini iptal etti

Anayasa Mahkemesi, Kültür Bakanlığı’nın, devletin sanat kurumların istediği kişiyi genel müdür olarak atama yetkisi veren KHK maddesini iptal etti. Sanat dünyası kararı olumlu karşılarken gözler mevcut pozisyondaki müdürlüklere çevrildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 15 Temmuz darbe girişiminin sonrasında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) döneminde 2018 yılında çıkan KHK’ların birçok maddesini iptal etti. Söz konusu iptal kararları içinde en çok dikkat çeken, 5441 sayılı Devlet Tiyatroları Kanunu’ndaki Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün atamalar için sahip olması gereken vasıflara ilişkin 2018 yılında KHK ile yapılan değişiklik oldu.

Devlet Tiyatroları Kanunu’na göre Genel Müdürün; yükseköğretim kurumlarından birinden mezun, özel ve kamu kuruluşlarında aralıksız en az 15 yıl çalışmış olması, sahne hayatında başarılarıyla tanınmış, sanatçılar, tiyatro yazarları, tiyatro yönetmenleri ile tiyatro alanında görev yapan öğretim elemanları arasından seçilmesi gerekiyor.

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2018 yılından bu yana, keyfi atamalara olanak sağladığı gerekçesiyle eleştirilen KHK’nin iptal edilmesiyle gözler Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi’nin Genel Müdürlükleri’ne çevrildi.

Dikkat çeken bir diğer karar ise, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda şef seçim ve atamasındaki ölçütleri belirleyen 6940 sayılı yasanın 5,6 ve 8 sayılı maddelerinin mülgası hakkında oldu. Bu sayede, Kültür ve Turizm Bakanlığı istediği kişiyi devlet orkestralarına şef ve şef yardımcısı atama hakkı elde etmiş ve bu hakkı da kullanmıştı.

Bakanlığa istediği kişiyi şef atama yetkisini veren üç maddenin mülgasının iptal edilmesiyle keyfi atamaların önüne geçilmiş oldu.

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