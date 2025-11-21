Almanya'dan tatil için Türkiye'ye gelen Böcek ailesinin İstanbul Fatih'te kaldığı otelde zehirlenme şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesi gündemdeki yerini koruyor.

Otelde ilaçlama yapan şirketin kullanımı yasak kimyasal madde kullandığı yönündeki iddialar tartışılırken aynı şirketin 18 Nisan'da Şişli'de bir apartmanda bulunan dairede yaptığı ilaçlama sonrası 3 yaşındaki Karan Yazıcı'nın hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

İLAÇLAMA KARŞI DAİREDE YAPILDI

Şişli'de bulunan bir apartmanın dairesinde yapılan ilaçlama sonrası, karşı dairede oturan çiftin çocukları rahatsızlandı. Gece saatlerinde çocuğun sürekli kustuğu gören aile, hastaneye gitti. Tedavi altına alınan çocuk, bir süre sonra hayatını kaybetti.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Karan'ın babası Şahin Yazıcı'nın ilaçlama firmasından şikayetçi olduğunu belirtti. Şikayetçi olunan firmanın ise Fatih'te Böcek ailesinin de ölümüne neden olduğu öne sürülen ilaçlama firması olduğu belirtildi. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında baba Şahin Yazıcı'nın da ifadesi alındı. Adli Tıp Kurumu'ndan da otopsi raporu talep edildi.

'OĞLUMUN ODASININ ALTI'

Şahin Yazıcı ifadesinde ilaçlama yapılan mutfağın oğlunun odasının altında olduğunu belirterek, "Akşam saatlerinde eve geldiğimde yan dairemiz olan 1 numaralı dairede ilaçlama yapıldığını ve dairede oturan ismini Firuze isimli kişinin ilaçlamadan dolayı 'bebeğimize zararı olup olmayacağını sorduğunda' ilaçlama şirketinden 'herhangi bir zarar ve etki olmayacağını' cevabını aldığını öğrendim. İkametime de girerken bahse konu ilaçlanan dairenin hava geçirecek kısımlarının bant ile kapatıldığını ve evime girdiğimde de ilaçlanan dairenin mutfak camının içerideki zehirli gazın çıkması amacıyla açık olduğunu gördüm. Bu mutfak camı oğlumun kalmış olduğu odanın alt katında bulunan camdır. Eve girdiğimde oğlum ve eşim evdelerdi. İkamet içerisinde rutin olarak günümüzü geçirmeye başladık. Aynı günün gecesi yani 19 Nisan'ın 20 Nisan'a bağlayan gece saat 00.00'dan sonra Karan ara ara kusmaya başladı. Eşim ile birlikte Karan'ın üşüttüğünü düşünerek ara ara ateşini kontrol ettik. Oğlumun ateşi normal derecelerdeydi. Biraz vakit ilerledikten sonra Karan ara ara az miktarlarda kusması oldu. Biz yine oğlumun üşütmüş olabileceğini düşündük. Sonrasında eşimde aynı şekilde rahatsızlandı ve kusmaya başladı" dedi.

"İHMALİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Yazıcı zehirlenme şüphesiyle hastaneye gittiklerini belirterek, "Gece boyunca Karan aşırı derece su istedi. Sabah saatlerine kadar su içti. Sabaha karşı da önceki kusmasından farklı olarak fazla miktarda ve aşırı derecede kusması oldu. Eşim, Karan'ın üstüne kusmasından dolayı üzerini çıkardı. Ben de sabaha karşı mide bulantısı ve kusma isteği olunca zehirlendiğimizi düşünerek hastaneye gitmeye karar verdik. Eşim babasını arayarak durumu anlattı. Sonrasında hazırlanarak tedavi olmak amacıyla Şişli'deki özel hastaneye gittik. Babam da bu sırada hastaneye geldi. İlk önce hastanede zehirlenme şüphesi olduğu için acil bölümüne başvurduk ve buradaki görevlilere bir gün öncesinde yani 19 Nisan'da eşim, çocuğum ve benim aynı yemekleri yemediğimizi, zehirlenme şüphemizin gıdadan dolayı olmadığını belirttik. Sonrasında bizi Pediatri bölümüne yönlendirdiler. Çocuğumun tedavisi için Pediatri bölümüne götürüldü. Buraya geçmeden önce de damar yolu açıldı. Oğlumun durumu iyi ve bilinci açıktı. Benim de mide bulantı şikayetim olduğundan dolayı zehirlenme şüphesi ile ben de tedaviye alındım. Benim tedavime de acil bölümünde başlandı. Bana 2 tane serum takılmıştı. Ben ara ara oğlumun durumunu öğrenmek amacıyla eşimle mesajlaşmaktaydım. Bu sırada bana serum takılmıştı. Karan'ın durumunun iyi olduğunu ve serum takıldığını öğrendim. Sonrasında eşimden Karan'dan kan alındığı esnada kasılmasının olduğunu ve müşahedeye alındığını öğrendim. Apar topar oğlumun bulunduğu Pediatri bölümüne geçtim buraya geçtiğimde oğluma kalp masajı yapılmaktaydı. Yaklaşık 2 - 2 buçuk saat kadar oğluma kalp masajı yapıldı. Bu müdahale esnasında sürekli olarak müdahalede bulunan görevlilerden birileri içeri dışarı giderek eksik malzeme almaya gidip geldi. Bu müdahalenin sonunda oğlumun kalbinin durduğunu ve vefat ettiğini öğrendik. Ben oğlumun ilaçlama yapılan dairenin Karan'ın odasının bulunduğu odadaki camın açılmasından dolayı etkilendiğini ve ilaçlama şirketinin ilaçlamadan ötürü herhangi bir etkisinin olmayacağını söyleyerek ihmali olduğunu düşünüyorum. Ben konu ile ilgili oğlum Karan ile ilgili ölümünde ihmali olduğunu düşündüm ve olay nedeniyle öğrendiğim DSS ilaçlama isimli şirketten davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporda, çocuğun ölümünün travmatik bir nedene bağlı olduğuna dair delil olmadığı, böcek ilacı zehirlenmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

OLAY YERİ İNCELEMESİ

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Grup Amirliği’nin 20 Nisan 2025 tarihli olay yeri inceleme raporunda ise şu ifadelere yer verildi, "Her iki dairenin de girişin 1 kat altında bulunduğu, her iki dairenin de banyo kısmında fan şeklinde havalandırma olduğu görüldü. Yapılan incelemede, 1 numaralı daireden diğer daireye en yakın noktalar olan bahçe kapıları ve üzerindeki duvarlardan, banyo havalandırmasından kimyasal sürüntü alındı” denildi.

ADLİ TIP RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Adli Tıp raporunda ise kusma şikayeti ile başvurduğu hastanede takip ve tedavileri devam ederken hayatını kaybeden Karan Y. hakkında düzenlenen otopsisinde, dış muayenede travmatik lezyon tarif edilmediği; iç muayenede kafatasında kırık, kafa içi kanama, beyin kanaması, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanması olmadığı dikkate alındığında; 18 Nisan 2025 tarihinde yan dairelerinde ilaçlama yapıldığı, anne-baba ve çocuğun 19 Nisan tarihinde bulantı ve kusma rahatsızlığının başladığı, 20 Nisan 2025 tarihinde aynı şikayetle hastaneye kaldırıldığı, yapılan muayene ve tetkikleri sonrası zehirlenme tanısı ile hastaneye yatırıldığı, takip ve tedavileri devam ederken kalbinin durduğu, yeniden canlandırma işlemine başlandığı ancak yapılan müdahalelere rağmen öldüğü, yapılan otopsisinde ölümüne neden olabilecek travmatik değişim bulunmadığı, otopsi sırasında alınan doku örneklerinin Kimya İhtisas Dairesi’nce yapılan incelemesinde kanda alüminyum ve çinko bulunduğu ve ölümün meydana geliş şekli birlikte değerlendirildiğinde; çocuğun ölümünün böcek ilacı zehirlenmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.