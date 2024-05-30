Ayvalık’ta 15 kaçak ve 2 yabancı uyruklu organizatör yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık ile mücadeleye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, istihbari çalışmalar sonucunda Ayvalık sınırları içerisinde özel bir minibüs ile lüks bir otomobili takibe aldı.

Ekipler her iki araca da yönelik operasyon gerçekleştirirken, operasyonda; 2 Suriye uyruklu insan tacirinin yanı sıra 14 Suriye ve 1 Lübnan uyruklu olmak üzere 15 kaçak yakalandı.

Öte yandan, minibüs ile otomobilin yanı sıra 2 bin Euro ve 2 bin 250 TL’ye de el konulurken, 2 Suriyeli insan taciri gözaltına alındı.

15 kaçak, Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.